موعد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

المواطن – مروة نبيل

تُستكمل مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم، بمواجهتين حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا الإيطالي مع نظيره فالنسيا الإسباني، ويحل لايبزيج الألماني ضيفًا على توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

مباريات دوري أبطال أوروبا

ويلعب أتالانتا ضد فالنسيا على ملعب “سان سيرو”، عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، ويطمح الفريق الإيطالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق الإسباني لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتضن ملعب “وايت هارت لين” مباراة توتنهام ضد لايبزيج عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، ويسعى السبيرز لتحقيق الفوز وتسهيل مهمته في لقاء الإياب، فيما يطمح الفريق الألماني للظهور بشكل جيد أمام السبيرز.

وكانت مباريات دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 قد انطلقت، مساء أمس الثلاثاء بمباراتين من العيار الثقيل، حيث حل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا على بوروسيا دورتموند الألماني، ولعب أتلتيكو مدريد ضد ليفربول الإنجليزي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وفاز على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في واحدة من أقوى مباريات دوري أبطال أوروبا في دور الـ16.

وسجل ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند نجمه الجديد أرلينج هالاند، فيما أحرز هدف سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني من تحقيق الفوز على ليفربول بطل النسخة الماضية بهدف دون رد سجله ساؤول نيغويز في الدقيقة الرابعة.

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