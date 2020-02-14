موعد مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن – مروة نبيل

تُقام، مساء اليوم الجمعة، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العدالة ضد التعاون

وتبدأ مباريات اليوم بمواجهة العدالة ضد التعاون عند الساعة 3:30 مساء، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، ويطمح أصحاب الأرض للظهور بشكل جيد وتحسين نتائجه، فيما يطمح سكري القصيم لخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

الشباب ضد النصر

ويلعب الشباب ضد النصر عند الساعة 6:25 مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويسعى الليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يطمح العالمي لخطف الثلاث نقاط وملاحقة الهلال على القمة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني بـ35 نقطة.

الوحدة ضد الأهلي

وفي ختام مباريات اليوم، يلعب الوحدة ضد الأهلي عند الساعة 8:25 مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويدخل الفريقان بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، لتشابه مستواهما.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

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