موعد مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تُستكمل جولة شباب العشرين Y20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، مساء اليوم الجمعة، بـ3 مباريات.

ضمك ضد الحزم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة ضمك ضد الحزم عند الساعة 4:10 مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، ويدخل الفريقان اللقاء بهدف حصد الثلاث نقاط وتحسين ترتيبهما في الدوري.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يقع الحزم في المركز الـ12 برصيد 22 نقطة.

العدالة ضد الفيصلي

ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء مباراة العدالة ضد الفيصلي عند الساعة 6:20 مساء، ويسعى أصحاب الأرض لتحقيق الفوز خاصة أن اللقاء وسط جماهيره، فيما يطمح عنابي سدير لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد الفيصلي في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

الفيحاء ضد الرائد

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة الفيحاء ضد الرائد عند الساعة 8:10 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويأمل الفريق البرتقالي استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز، فيما يسعى الفريق الريداوي لمواصلة تألقه وخطف الثلاث نقاط.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يحتل الرائد المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

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