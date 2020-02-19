ميتال دوهان بعد انفصالها عن آل باتشينو : عجوز وبخيل

المواطن – ترجمة: منة الله اشرف

قالت الممثلة ميتال دوهان، 40 عامًا، إنها انفصلت عن آل باتشينو 79 عامًا، بسبب الفجوة العمرية البالغة 39 عامًا بينهما وبسبب أنه بخيل لا يحب إنفاق المال.

وكان تأكد خبر الانفصال بعد ظهور الممثل الأسطوري وحده في حفل توزيع جوائز الأوسكار، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

وقالت ميتال: من الصعب أن تكون المرأة مع رجل كبير السن وعجوز، حتى ولو كان آل باتشينو، حاولت أن أنكر ذلك في البداية، لكن أعترف أن الفجوة العمرية صعبة، فرغم كل حبي، لم تدم علاقتنا.

وأضافت أن نجم فيلم العراب، الذي تقدر ثروته بـ 180 مليون دولار، لا يحب إنفاق المال، متابعة: كيف يمكنني أن أقول بأدب أنه بخيل؟ لم يشترِ لي أي هدايا على الإطلاق طوال ارتباطنا لعامين باستثناء الزهور.

واستطردت ميتال أنها وآل باتشينو رغم انفصالهما فهما لا يزال صديقين حميمين، موضحة: كان شرف لي قضاء بعض الوقت معه.

وكان آخر ظهور للممثل الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار، وميتال دوهان عندما حضرا العرض الأول لفيلم The Irishman في لوس أنجلوس في أكتوبر 2019.

ويذكر أن آل باتشينو لديه ثلاثة أبناء وهم: جولي ماري، أوليفيا، وأنطون دي أنجلو، ومن أشهر أفلامه Insomnia و The Godfather و The Devil’s Advocate.

ويمتلك قائمة جوائز مثيرة للإعجاب، فهم ممثل ومنتج ومخرج ومؤلف، حصل على جائزة الأوسكار، وجائزتين من جوائز توني، وجائزتي إيمي، وجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام وأربع جوائز غولدن غلوب، وجائزة المسرح العالمي، وجائزة الإنجازات مدى الحياة من معهد الفيلم الأمريكي.

تابعنا على تواصل معنا على