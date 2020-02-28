ميسي يتوسل إلى برشلونة لإعادة نيمار

المواطن - محمد سمعه

توسل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، لإدارة النادي الكتالوني وذلك من أجل إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لبرشلونة مجددًا بعد نهاية الموسم الجاري.

وذكر موقع LE 10 SPORT الفرنسي أن ميسي توسل لإدارة برشلونة لإعادة نيمار، وهو ما ستسعى إدارة برشلونة لتحقيقه من أجل تلبية طلب ميسي.

يذكر أن ميسي لا يزال يتواصل مع نيمار، رغم ابتعاد الأخير عن البارشا منذ صيف 2017، حيث انضم لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

من ناحية أخرى، أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعقد مفاوضات مع باريس سان جيرمان لمشاركة نيمار في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو” خلال الصيف.

وأضافت أن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، روجيريو كابوكلو، سيعقد اجتماعًا مع رئيس نادي سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي من أجل مناقشة الأمر ومحاولة إقناعه بمنح الضوء الأخضر لنيمار.

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