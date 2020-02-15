نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد زربان

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد زربان

2020/02/15
الساعة 11:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار
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المواطن – واس

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب هزاع بن يحيى هزاع زربان، من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد زربان

وأعرب سمو نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد “زربان” في محافظة صامطة ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة, ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
حضر العزاء محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة ورئيس مركز القفل نزار بن مهدي التركي.

محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد زربان

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