نائب وزير الصحة الإيراني يصاب بـ كورونا وحوار يكشف الكارثة!

المواطن - متابعة

يبدو أن فيروس كورونا آخذ بالتمدد في إيران، فمع ارتفاع أعداد المصابين لم يتجاهل الفيروس المستجد المسؤولين والنواب، حيث أعلن نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، إصابته، وقال في فيديو مصور نشر على مواقع التواصل إنه خضع لعدد من الاختبارات وقد جاءت إيجابية.

This is #Iran’s deputy health minister, who we now know has #coronavirus, giving an interview about #COVID19 on state TV last night. The anchor says to him “you are coughing” he says “maybe I should cover my mouth like this” pic.twitter.com/2A7xRrCkTv

— Ali Arouzi (@aliarouzi) February 25, 2020