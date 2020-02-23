نادي الهلال يواصل تحقيق الأرقام القياسية

المواطن - مروة نبيل

يُقدم نادي الهلال مستوى مميزًا في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تحقيق فوز قاتل على الاتحاد بالأمس، ليُعزز صدارته لجدول ترتيب المسابقة المحلية هذا الموسم.

نادي الهلال:

ولعب نادي الهلال ضد الاتحاد على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الزعيم بهدف سجله البرازيلي كارلوس إدواردو من ركلة جزاء.

ورفع نادي الهلال رصيده إلى 44 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي نجح في الفوز على الحزم بثنائية دون رد.

لاعبو الهلالمباريات الهلال:

وحقق الزعيم أكثر من رقم مميز، حيث إنه حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في مباريات الهلال بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لليوم الـ88، وتعود آخر خسارة إلى يوم 27 من شهر أكتوبر الماضي، عندما سقط ضد النصر بثنائية.

وحافظ الزعيم على سلسلة عدم الخسارة في مباريات نادي الهلال ضد الاتحاد في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2016/ 2017، عندما هُزم بهدفين دون رد، حيث خاضا 10 مواجهات، تعادلا 3 مرات، وفاز الأزرق في 7 لقاءات كان آخرهم مباراة الأمس.

ورفع البرازيلي كارلوس إدواردو رصيده إلى 7 أهداف في مباريات الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى هدف في بطولة كأس السوبر السعودي، ليتساوى مع تياجو نيفيز صاحب الـ8 أهداف أيضًا، ولكن جميعهم في الدوري.

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