نجم إنتر ميلان على رادار برشلونة والريال

المواطن - محمد سمعه

يرغب ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2020.

وذكر موقع Le10 sport الفرنسي أن الريال وبرشلونة سيتنافسان على ضم مارتينيز، المتألق مع إنتر ميلان حاليًا من أجل تعزيز مركز الهجوم لديهما استعدادًا لما هو مقبل من مباريات.

وكان فيتور بلانكو رئيس نادي راسينج الأرجنتيني قال في تصريحات صحافية لصحيفة Intransigente إن برشلونة وريال مدريد رغبا في ضم مارتينيز قبل انتقاله لنادي إنتر ميلان.

وانضم لاوتارو مارتينيز لصفوف إنتر ميلان في عام 2018، ونجح في إحراز 11 هدفًا بالموسم الحالي في الدوري الإيطالي.

يذكر أن برشلونة كان تعاقد مؤخرًا مع المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت من صفوف نادي ليجانيس الإسباني لتعويض غياب الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة.

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