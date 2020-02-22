نجم الاتحاد: كنت السبب في إهداء الفوز للهلال

المواطن - محمد سمعه

اعترف اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، مهاجم نادي الاتحاد، بتقصيره وتسببه في خسارة العميد أمام نادي الهلال، اليوم السبت، في الجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بوني للقناة الرياضية السعودية عقب اللقاء: “الاتحاد لاعب بشكل جيد للغاية ولا نستحق الخسارة في المباراة”.

وأضاف بوني: “أنا محبط للغاية؛ لأنني قصّرت أمام الهلال، وكنت السبب في إهداء الفوز للهلال؛ لأنني أهدرت فرصة محققة للتسجيل وتسببت بضربة جزاء”.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأجل الحسم للشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني، حاول الهلال حتى تمكن من تسجيل هدف بالدقيقة الـ93 من ركلة جزاء عبر النجم البرازيلي كارلوس إدواردو.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 44 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 19 نقطة بالمركز الـ13.

وكان ويلفريد بوني انضم لنادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

يذكر أن مباراة الهلال والاتحاد، كانت أُقيمت، اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر