نجم ليفربول الأسبق يحرج صلاح

المواطن - محمد سمعه

أحرج الأسكتلندي تشارلي آدامز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق، اللاعب المصري محمد صلاح، وذلك من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحدث تشارلي آدامز في تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية قائلًا: “إذا أراد كلوب التعاقد مع اللاعب كيليان مبابي لمصلحة ليفربول، أعتقد أنه يجب عليه التخلص من محمد صلاح”.

وأضاف آدامز: “سأُبقي على ساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو في ليفربول، مقابل التخلص من محمد صلاح للتعاقد مع كيليان مبابي لأنه نجم كرة القدم القادم”.

يذكر أن محمد صلاح انضم لفريق ليفربول في صيف 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي، ونجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي مع الريدز في عام 2019.

وأصبح محمد صلاح قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول بعد غياب استمر 30 عامًا.

وفي سياق آخر، لعب نجم الريدز المخضرم، جيمس ميلنر دورًا هامًا في تجاوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لعقبة شروزبوري تاون، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لملاقاة تشيلسي.

وكان المدير الفني الألماني يورجن كلوب، قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول راحةً في مباراة الإعادة ضد شروزبوري ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب الحصول على العطلة الشتوية.

وقرر ميلنر صاحب الـ34 عامًا دعم فريق ليفربول تحت 23 عامًا الذي خاض مباراة الإعادة ضد شروزبوري تاون في ملعب “أنفيلد” أمس الثلاثاء، حيث حرص على التواجد معهم باستمرار والاجتماع بهم لتحفيزهم، كما حضر اللقاء من المدرجات.

وأشاد مدرب الريدز تحت 23 عامًا، نيل كريتشلي بالنجم المخضرم ميلنر لإلهامه أصغر تشكيلة في تاريخ النادي، والتي نجحت في حسم مباراة ليفربول ضد شروزبوري لصالحها بهدف دون رد.

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