نجم نابولي يُهدد برشلونة بعد التعادل

المواطن - محمد سمعه

وجّه الإسباني فيرناندو لورينتي، نجم نادي نابولي الإيطالي، رسالة تهديد لنادي برشلونة الإسباني، وذلك قبل مباراة العودة بين الفريقين في دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019- 2020.

وتحدث فيرناندو لورينتي بعد ذهاب دور الـ16 بين الفريقين: “برشلونة ليس خصمًا مرعبًا، يُمكننا إقصاءهم من دوري الأبطال بمنتهى السهولة، ونحن كنا الأفضل في مباراة الذهاب”.

وأضاف لورينتي: “سنذهب إلى ملعب الكامب نو من أجل إرهاق برشلونة وإخافته، لخطف بطاقة التأهل لدور ربع النهائي.

وكان برشلونة تعادل مع نابولي في إيطاليا بهدف لكل فريق، حيث تقدم البلجيكي درايس ميرتينيز بالهدف الأول لنابولي ثم تعادل الفرنسي أنطوان جريزمان لبرشلونة في الشوط الثاني.

ومن المقرر إقامة جولة العودة في مباراة نابولي ضد برشلونة يوم 18 مارس المقبل، في إقليم كتالونيا بإسبانيا.

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