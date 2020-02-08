نجوم الهلال يصلون دُبي

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة نادي الهلال إلى مدينة دُبي الإماراتية، مساء اليوم السبت، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي شهر خوردو الإيراني بعد غد الاثنين في الجولة الأولى بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وفي وقت سابق، أبدى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو انزعاجه من إصابة أحد نجوم نادي الهلال في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، اليوم السبت، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي شهر خوردو الإيراني بعد غد الاثنين في دوري أبطال آسيا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” أن النجم محمد الشلهوب تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال تدريبات الهلال، اليوم السبت.

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الجوائز المالية ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة عام 2020.

وسيحصل البطل على 4 ملايين دولار، بينما سيحصل الوصيف على مليوني دولار، أما من يبلغ نصف النهائي فسوف ينال 250 ألف دولار، ومن يصل لدور الثمانية فسيحصل على 150 ألف دولار، ومن يصل لدور الستة عشر فسوف يحصل على 100 ألف دولار. وكان نادي الهلال تُوج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019، بعد الفوز على نادي أوراوا الياباني في شهر نوفمبر الماضي بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، كما احتل المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في قطر بشهر ديسمبر الماضي.

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