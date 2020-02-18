نشاط للرياح وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق اليوم

المواطن – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال تقريرها الصادر عن حالة الطقس اليوم في المملكة، نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى شمال وشمال غرب المملكة.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط للرياح السطحية على حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

بينما توقعت تكون الضباب خلال الليل والساعات الباكرة من النهار على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

أما فيما يخص البحر الأحمر فتوقعت الهيئة أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط منه، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وذلك بسرعة 15-40 كم/ساعة وتصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وأوضحت أن البحر سيكون متوسط الموج إلى مائج على النصف الجنوبي، وسيتراوح ارتفاع الموج به من متر إلى مترين ونصف.

بينما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية، وذلك بسرعة 10-36 كم/ساعة، وسيكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وسيتراوح ارتفاع الموج به من نصف المتر إلى متر ونصف.

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