نصراوي يطلب أمرًا هامًا من المسحل لحماية العالمي

المواطن - محمد سمعه

وجّه ناقد رياضي نصراوي، طلبًا هامًا لياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد حديث الأخير عن موعد بداية الدوري السعودي.

وقال الناقد الرياضي محمد العنزي عبر حسابه في”تويتر”: “رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم طرح سؤالًا مهمًا، بأن هناك من يريد طمس تاريخ الأندية، سنوثق كل البطولات والمراحل ورجالاتها، نعم يا عزيزي، هناك من يحاول طمس 17 دوريًا نصراويًا، توثيق كافة مراحل الرياضة هو المطلب”.

وكان ياسر المسحل قال في حلقة أول أمس الثلاثاء في “برنامج الدوري مع وليد”: “الدوري السعودي كانت بدايته في عام 1976- 1977، ووُجد قبله دورات تصنيفية لكنها غير معتمدة وتم إلغاء نتائجها”.

يذكر أن نادي النصر كان فاز بلقب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي، بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال الذي احتل المركز الثاني.

وتعادل نادي النصر مع فريق الفتح اليوم الخميس بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري، حيث سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف نادي النصر من ركلة جزاء.

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