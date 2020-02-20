هجوم وجدال بين عضو نصراوي وإعلامي اتحادي

المواطن – محمد سمعه

دخل عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، في جدال وهجوم مع الإعلامي الاتحادي عدنان جستنيه، وذلك بعد التغريدة التي كتبها بغلف عن نادي الاتحاد قبل مواجهة الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان جستنيه كتب عبر حسابه في “تويتر”: “من متى صرت نصراويًا يا عبدالعزيز؟! هذه هي نكتة الموسم، خلي القدر مغطي، وسيبك من الاتحاد واهتم بمن خلاك تهتم بشؤون النصر من دق الباب يتلقى الجواب”.

ورد بغلف قائلًا: “كل يرى الناس بعين طبعه، أنا نصراوي من أيام الابتدائية بمدرسة جعفر الطيار، أما أقولك إن هناك من جعلني اهتم بشؤون النصر، فخدمة النصر تشريف لا أبتغي من خلاله غير خدمة وطني وعشقي أبذله من حر مالي وبرغبة مني، ليس كل شخص يُشترى بالمال وانتبه لقدرك، لا يكون مضغوطًا وينسم”.

وعلّق جستنيه قائلًا: “سؤالي من متى صرت نصراويًا؟ منذ أن كنت طالبًا بالمرحلة الابتدائية وهنا أشكرك على إجابة السؤال الأول، السؤال الثاني أين كنت كل الفترة الماضية ولم تُعلن هويتك النصراوية هذا إن كنت مقتدرًا ماليًا وتعشق النصر، ولماذا ظهرت لنا فجأة لا تزعل من الحقيقة، أنت نصراوي طيب بس من وراك”.

وقال بغلف: “اهه يبطني وربي أنتيكة المحقق كونان، هو وراك ولا قدامك، طيب كيف شفته وهو وراك، مركب عدسات أمامية وإلا عندك حساسات خلفية، ولا عايش على التخيلات النرجسية، أيوة ظهرت فجأة، والمرة الجاية بعطيك خبر، يمكن تخاف من الظلمة”.

وفي وقت سابق، واصل الاتحاديون الهجوم على بغلف، حيث قال الإعلامي الاتحادي جمال عارف: “الاتحاد لا يحتاج تحفيز إلا من جمهوره ومحبيه وعشاقه، جمهور الاتحاد هو أكبر مُحفز، والكل بيتمنى، مثل هذا الجمهور، السبت كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد والهلال، والهلال والاتحاد، وكل جمهوره من حقه يُحفز فريقه ويدعمه، السؤال إيش وضع جمهور النادي إياه”.

يذكر أن بغلف كان تحدث عن نادي الاتحاد قبل مواجهة الهلال قائلًا: “هاشتاق الاتحاد يُعطل الجار، قد لا أُبالغ إذا سميتها نكتة الموسم، المونديالي بجماهيره المخلصة عندما كان مستقلًا، كان يُمكن أن يُطلق مثل هذا الكلام، أما وقد انحاز بعض إعلامييه وتفرغوا للتمجيد والتبعية، وتركوا ناديهم يُصارع سنين على الهبوط، فأقول لكم الله يا جمهور المونديالي”.

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