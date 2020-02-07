هدف نجم الأهلي يتسبب في خسارة مصور لعمله

المواطن - محمد سمعه

فقد أحمد المصورين الصحفيين عمله، وذلك بعد احتفاله بالهدف الثالث للنادي الأهلي في مباراة الاتفاق، التي أُقيمت أمس الخميس في الجولة الـ17 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المصور الصحافي علي عمر عبر حسابه في”تويتر” عقب المباراة قائلًا: “أقسم بالله بطاقتي انسحبت بسبب احتفالي مع بلايلي، لكن اللهم لك الحمد عالفوز، وفداك يا أهلي”.

وعلّق الإعلامي وليد الفراج على اللقطة قائلًا: “الرحمة حلوة، هذا المصور يبدأ حياته وواضح أنه صغير بالعمر، والبعض فرح فيه وهاجمه لمجرد احتفاله العفوي، أنا لا أبرر له ما فعله ولكن كما قلت الرحمة حلوة”.

وظهر علي عمر في برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “لم أقصد على الإطلاق أي شيء، واحتفالي مع البلايلي كان عفويًّا، ورابطة الدوري سحبت بطاقتي”.

وكان النادي الأهلي فاز على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة أُقيمت في مكة المكرمة.

اقسم بالله بطاقتي انسحبت بسبب احتفالي مع بلايلي 😭💔💔💔 لكن اللهم لك الحمد عالفوز .. وفداك يا اهلي ♥️💚 #الاهلي_الاتفاق pic.twitter.com/0aUV4jgNKC — علي عمر 📸 (@3loooly24) February 6, 2020

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