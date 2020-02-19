هلالي يكشف سبب تسمية النصر بنادي الجاليات

المواطن – محمد سمعه

كشف عبدالرحمن السماري، الناقد الرياضي وعضو شرف نادي الهلال، السبب وراء تسمية نادي النصر باسم “نادي الجاليات”.

وكتب السماري عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “النادي الوحيد الذي كان يُقيم دوريًّا كل رمضان، واستمر لأكثر من ثلاثين سنة للجاليات السودانية هو نادي النصر، أضف إلى ذلك أبرز نجومه كانوا سودانيين، وهذا يُعتبر وفاءً للإخوة السودانيين الذين كان لهم دور كبير في تأسيس النصر وبروزه في الدوري، فلماذا يغضبون من لقب نادي الجاليات؟!”.

وأتت تغريدة السماري لتعزز ما قاله خليف الهويشان الرئيس التنفيذي لنادي الشباب في تصريحات صحافية بأن النصر هو نادي الجاليات، حيث قال بأن الشباب لا يمكنه إحضار عمالة وافدة كجماهير له في مباراة جماهيرية، كما يفعل النصر الذي أطلق عليه لقب الجاليات.

وكانت تصريحات الهويشان تسببت في غضب كبير لعشاق النصر، حيث رد الإعلامي النصراوي عبدالله بن زنان على تصريح الهويشان قائلًا: “إدارة النصر ستأخذ حقها كاملًا أيها الخلوق، لم يصدر من النصر أي إساءة لكيان الشباب ولكن هذه أخلاقك، أما أنت فالرد على إساءتك بنفس ألفاظك لن يكون؛ لأننا نعرف من نحن ونعرف من أنت، وماذا تُمثل، حاول أن تكون أرقى وحبب الناس في ناديك بالأدب حتى يكثر عددهم”.

وتداول مغردون عبر “تويتر” يوم الجمعة الماضية فيديو لحضور عمالة وافدة قيل إنهم عمالة من الهند وباكستان لمباراة النصر والشباب، من أجل دعم الفريق الشبابي، وهو ما نفته الإدارة الشبابية.

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