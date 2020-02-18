هل تؤثر مخالفات المرور على تجديد الهوية الوطنية ؟

المواطن – الرياض

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن المخالفات المرورية لا تؤثر على تجديد الهوية الوطنية .

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه: “السلام عليكم عليَّ مخالفات مرورية هل أستطيع أن أجدد هويتي الوطنية؟”.

وردت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حساب العناية بالعملاء “نعم يمكنك ذلك لا تؤثر المخالفات على تجديد الهوية الوطنية”.

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية قد حذرت في وقت سابق، من التأخير في تجديد الهوية الوطنية بعد انتهائها، حيث يترتب على ذلك غرامة تأخير.

وأوضحت الأحوال المدنية أنه يجب تجديد الهوية خلال 180 يوماً قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتوقف مصالحك وتفاديا للغرامة المالية.

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