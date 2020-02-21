هل تكون مباراة الفيصلي الأخيرة لمدرب الاتفاق؟

المواطن – مروة نبيل

يواجه المدير الفني لفريق الاتفاق خالد العطوي خطر الإقالة من منصبه في حالة تعثر فارس الدهناء خلال مباراته ضد الفيصلي اليوم.

ويلعب الفيصلي ضد الاتفاق اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد خالد العطوي المدرب السعودي الوحيد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويواجه ضغوطًا كبيرة للغاية قبل مباراة الفيصلي ضد الاتفاق اليوم، لتراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

وعلى الرغم من إصدار إدارة نادي الاتفاق لبيان بعد مباراة الحزم الأخيرة، لتجديد الثقة في خالد العطوي، إلا أن عدم الفوز ضد الفيصلي اليوم، قد يتسبب في اتخاذها قرار بإقالته، لتهدئه الجماهير الغاضبة.

وأعربت جماهير الاتفاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبها الشديد من المستوى هذا الموسم، وطالبوا برحيل خالد العطوي سريعًا، كما أعلن العديد من لاعبي الاتفاق القدامى عن ضرورة تغيير الجهاز الفني قبل هبوط الفريق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل مرتين، والخسارة في 10 لقاءات.

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