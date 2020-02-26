هل يتم إلغاء دوري أبطال آسيا 2020 ؟!

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن بطولة دوري أبطال آسيا 2020 في طريقها إلى الإلغاء، بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول خلال الفترة الأخيرة.

فيروس كورونا

وتفشى فيروس كورونا بشكل كبير مؤخرًا، ما دفع العديد من الدول إلى إلغاء أو تأجيل المسابقات الرياضية أو منع دخول الجماهير، للحد من انتشاره.

وأعلنت الكويت تجميد النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في تأجيل مباراة القادسية ضد ظفار في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وجمدت الصين جميع الأنشطة الرياضية، كما قررت اليابان وكوريا الجنوبية تأجيل الدوري.

دوري أبطال آسيا 2020

واتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا بتأجيل مباريات الفرق الصينية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعدما رفضت العديد من الدول المحايدة استضافت مواجهتهم، خوفًا من تفشي كورونا.

وطلب ناديا التعاون والنصر تأجيل مباراتهما ضد الثنائي الإيراني برسبوليس وسباهان في دور المجموعات حرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، وتلقى سكري القصيم، اليوم الأربعاء، موافقة رسمية من الاتحاد الآسيوي.

كما ألمح عبدالخالق مسعود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس لجنة المسابقات القارية، إلى احتمالية إلغاء بطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد هذا الموسم.

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد القاري: “إلغاء البطولات الآسيوية هذا العام وارد جدًا في حال لم يتم القضاء على فيروس كورونا”.

ومن المتوقع في حالة إلغاء بطولة دوري أبطال آسيا 2020 أن يُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كأس العالم للأندية باعتباره حامل لقب النسخة الماضية.

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