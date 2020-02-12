هل يتم إيداع حساب المواطن دون حساب بنكي ؟

المواطن – الرياض

أكد حساب المواطن أن صرف الدعم يتطلب وجود حساب بنكي نشط في أحد البنوك السعودية.

وردت خدمة المستفيدين ردًا على مواطن عليه إيقاف خدمات بالقول: لا بد من توفر حساب بنكي باسم المستفيد الرئيسي “المتقدم بالطلب” ليتم استكمال عملية التسجيل.

ولفت إلى أنه في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن الاثنين الماضي، إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 27 “دفعة فبراير” البالغ عددهم حوالي 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

التسجيل في حساب المواطن

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعة الـ29 المقرر إيداعها في شهر إبريل المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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