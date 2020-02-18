هل يشترط لون معين للحجاب عند التصوير للهوية الوطنية؟

المواطن – الرياض

ردت الأحوال المدنية على استفسار بشأن الملابس المحددة للتصوير أثناء تجديد الهوية الوطنية، وهل يشترط لون معين للحجاب؟

وقالت الأحوال عبر تويتر: إنه لا يشترط لون معين، ويلزم أن تكون بالملابس المدنية للمملكة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية، وأن تكون خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق.

في سياق آخر، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن 4 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية، أن الضوابط تشمل أن يكون الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا منه مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها.

ولا يسمح أيضًا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها.

ويُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبدالرسول وعبداللات ونحوهما.

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