هل يفرق دعم حساب المواطن بين المستقل والتابع ؟

المواطن – الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يصرف الدعم للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، ويتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة).

وتابع حساب المواطن ردًّا على استفسار بشأن هل يفرق الدعم بين الفرد المستقل والتابع؟ أنه يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ولفت حساب المواطن إلى أن لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا

وكان حساب المواطن أودع الدفعة الـ27 في حسابات المواطنين يوم 10/ 2/ 2020، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ29 استحقاق شهر إبريل المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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