هل يمكن تغيير البنك في حساب المواطن ؟

المواطن – الرياض

كشف حساب المواطن عن تأثير تغيير الحساب البنكي على إيداع حساب المواطن.

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من مواطن قال فيه : أرغب في تغيير البنك الذي يتم تحويل حساب المواطن عليه فهل يؤثر ذلك على الدعم؟

وردت خدمة العملاء بالقول : في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 فبراير، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر أبريل .

وأوضح أنه سيتم صرف الدعم في حال كان المستفيد مستحقًا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.

من جهة أخرى كشف حساب المواطن عن سبب عدم صرف الدعم لعدد من المستخدمين حيث قال : نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم التجاوب مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، تم وقف الدعم لحين تحديث البيانات.

يأتي هذا فيما تتواصل عملية التسجيل في حساب المواطن في دفعة إبريل المقبل حيث من المنتظر الإعلان عن نتائج الأهلية في دورة مارس خلال أيام.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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