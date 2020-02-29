هل يمكن للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي؟.. حساب المواطن يجيب

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في حالات معينة.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مواطنة استفسرت بشأن شروط تسجيل المرأة كمستفيد رئيسي وحصولها على الدعم.

وقال حساب المواطن في تغريدة عبر خدمة المستفيدين “إنه يمكن للمتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في عدة حالات، كأن تكون مهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب”.

وأضاف أنه على المرأة في حالة التسجيل كمستفيد رئيسي إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة فيتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق عن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 27 “دفعة فبراير” البالغ عددهم حوالي 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن العدد الإجمالي لأرباب الأسر بلغ 2.3 مليون مستفيد منهم 1.06 مليون ربّ أسرة تحصل على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، فيما تحصل 1.04 مليون ربّ أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة، وأن حوالي 193 ألف ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الأدنى والبالغ قيمته 300 ريال، فيما بلغ إجمالي المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير 1.5 مليون مستقل تحصل أكثر من 1.2 مليون مستفيد على الاستحقاق الكامل.

وبيّن القحطاني أن معدل التغيير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة الدفعة الحالية بلغ ما نسبته -1.1% ليصبح إجمالي عدد المستحقين الرئيسين في هذه الدفعة 3.8 مليون مستفيد رئيسي، شكلّ أرباب الأسر ما نسبته 60% بينما بلغت نسبة المستقلين 40%، وجاء نسبة الذكور 74% والإناث 26% من إجمالي المستحقين.

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