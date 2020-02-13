هل يواصل فيلانويفا انطلاقته المميزة ضد الهلال ؟

المواطن – مروة نبيل

ظهر التشيلي كارلوس فيلانويفا بمستوى مميز منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الاتحاد.

تألق فيلانويفا

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بانطلاقة فيلانويفا مع الفيحاء، قبل مباراة الهلال اليوم.

وساهم كارلوس فيلانويفا في إحراز 3 أهداف في 3 مباريات لعبها بقميص الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل هدفين وصنع آخر، أكثر من أي لاعب آخر في الفريق بعد أول 3 لقاءات.

الفيحاء ضد الهلال

ويلعب الفيحاء ضد الهلال عند الساعة 6:30 مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، قبل مباراة الفيحاء ضد الهلال اليوم، فيما يقع الفريق البرتقالي في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

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