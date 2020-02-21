هواوي تتراجع عن التعاون مع مذيعة الجزيرة علا الفارس

لم تكن شركة هواوي تدرك أن اختيارها المذيعة الأردنية علا الفارس والتي تعمل في قناة الجزيرة كوجه إعلاني لها سيتسبب في الكثير من الخسائر لها، بل وسيؤدي إلى مقاطعة الكثيرون لها.

ونشرت الشركة صورة للإعلامية التي تعمل في قناة الجزيرة والتي تتعمد الإساءة إلى الدول العربية وتشويه سمعتها، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت علا في الصورة وهي تحمل أحد هواتف الشركة كدعاية.

وما أن نشرت الشركة الصورة إلا وواجهت الكثير من الانتقادات في البلدان العربية، وخاصة في السعودية ومصر، حيث تصدر وسم “مقاطعة هواوي” قائمة الأكثر تدوالًا في موقع التدوينات القصيرة تويتر ، واتهم المغردون هواوي من خلاله بدعمها للشبكة التي تدعم الإرهاب في المنطقة.

ولم تستطع شركة هواوي الصمود أمام رفض المغردين لظهور علا الفارس كوجه إعلاني ، وسارعت على الفور بحذف التغريدة التي تضم إعلان علا الفارس المتعلق بهاتف “هواوي ميت 30 برو”، والذي يعمل بشبكة الجيل الخامس.

وتفاعل الآلاف مع الوسم ومن بينهم زياد العنقري، والذي غرد قائلا: ” هل هواوي بهذا الإعلان تروج و تقدم الدعم لمذيعي قناة الفتنة و داعمي الإرهاب؟، عن نفسي مع مقاطعة هواوي ولن أشتري منتجاتهم”.

كما غرد عبد العزيز الشهري ” لم أكن مستخدما لمنتجات هواوي فقط بل أسوق لها وأنصح كل من أعرفه باقتناء هواوي، اليوم انتهت القصة”.

بينما غرد بن هباس: “القوة الشرائية للسوق السعودي لا تقارن بأي سوق إقليمي، فكيف وشركة هواوي تقدم مذيعة في قناة متطرفة تهاجم السعودية ومصر والإمارات والبحرين بشكل مستمر؟، مقاطعة هواوي يجب أن تكون رسالة للشركة ولغيرها إنه عليكم أن تختاروا الوجوه التسويقية بعناية وإلا ستواجهون الخسائر”.

وقالت دلال السبر: “من يعادي الشعب السعودي بالتأكيد سوف يخسر الكثير والكثير جدًا، حذف هواوي لتغريدتهم التي اتخذت بها علا الفارس وجه إعلاني لها، خير دليل على ذلك، لكن الحذف لا يكفي، المطلوب اعتذار للشعب عن استخدام مرتزقة الجزيرة وجه إعلاني لهم”.

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