هواوي تعلن عن هاتف Huawei Y7p.. إليك مواصفاته

المواطن - متابعة

أعلنت شركة هواوي عن هاتف ذكي جديد من سلسلة Y، وهو Huawei Y7p (هواوي واي 7 بي)، رغم استمرار العقوبات على الشركة الصينية التي تحرمها من خدمات وتطبيقات جوجل في الأسواق العالمية.

مواصفات Huawei Y7p:

ويأتي الهاتف الجديد بسماكة 8.1 ميليمترات ويزن 176 جم، وشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.39 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل، مع نسبة أبعاد 19.5:9.

كما يقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع إمكانية التوسعة.

ويحتوي الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع Kirin 710 الذي يعمل بتردد 2.2 جيجا هرتز، ويحتوي أيضًا على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير/ ساعة، وحساس بصمة على ظهره.

ويمتلك هاتف هواوي Huawei Y7p ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4 للثانية، وبدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4 للثالثة.

أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة فهي بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/8.0.

وتعتزم هواوي طرح هاتف Huawei Y7p الجديد في تايوان بسعر يعادل 160 دولارًا أمريكيًّا، وهو متاح للطلب المسبق اعتبارًا من 20 فبراير الجاري.

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