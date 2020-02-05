هيئة المقاولين تستعرض أكثر من 850 مشروعًا بـ600 مليار ريال

المواطن - واس

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن إطلاق النسخة الثانية من أعمال منتدى المشاريع المستقبلية في مدينة الرياض خلال الفترة 1 – 2 رجب 1441 هـ الموافق 25 – 26 فبراير 2020م.

ويعد المنتدى أكبر تجمع بالمملكة في قطاع المقاولات، وستُشارك في نسخة هذا العام 35 جهة حكومية وخاصة لعرض أهم المشاريع المخطط لها بالمملكة في المرحلة القادمة ويبلغ عددها أكثر من 850 مشروعاً، تتجاوز قيمتها التقديرية 600 مليار ريال، معظمها لتنفيذ مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتم الإعلان عن المنتدى في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في الرياض، بحضور ملاك المشاريع التي سيتم استعراضها خلال المنتدى ورعاته.

ويعد منتدى المشاريع المستقبلية أحد مبادرات الهيئة التي تتيح من خلالها الفرصة أمام المقاولين والمستثمرين والموردين والمطورين والبنوك وشركات التأمين ومراكز الدراسات والاستشارات وجميع المهتمين للاطلّاع على تفاصيل أهم المشاريع المستقبلية وأهم الفرص الاستثمارية التي توفرها.

ومن ضمن مُلّاك المشاريع المشاركين في النسخة الثانية من المنتدى 35 جهة حكومية وخاصة تمثل قطاعات إستراتيجية وحيوية متنوعة، من أبرزها النفط والصناعة والسياحة والترفيه والنقل والسكن والبنية التحتية والتعدين.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت بن مبارك آل سوّيد في كلمته خلال المؤتمر أن المنتدى يمثل منصة فريدة لمُلّاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم ولتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية وللجهات الداعمة لمعرفة توجه المشاريع للفترة المقبلة، كما يمثل فرصة سانحة للمقاولين والمستثمرين لاكتشاف المشاريع المستقبليّة المطروحة، من عِدة جهات تحت مظلة واحدة وفي مكان واحد مما يُمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، فضلاً عن أنه يُمثِّل فرصة استثنائية لبناء العلاقات، إذ يتيح للمقاولين والمستثمرين الاجتماع بمُلّاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة الأمر الذي يُحسِّن من خططهم وقراراتهم من خلال التعرف على الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية وتكاليفها التقديرية وآلية التأهيل والمنافسة عليها، وخلق شبكة من العلاقات بين ملاك المشاريع والمقاولين والمهتمين، بالإضافة إلى إتاحة فرصة بناء شراكات بين المقاولين أنفسهم.

ودعت الهيئة جميع المقاولين والمستثمرين والمهتمين بحضور جلسات المنتدى إلى التسجيل عبر الرابط هنا.

يشار إلى أن هناك عدة مؤشرات أكّدت نجاح النسخة الأولى من المنتدى التي انعقدت في عام 2019، حيث بلغت نسبة رضا المشاركين في تلك النسخة 91%، مما انعكس إيجاباً على التفاعل من قبل الجهات المُهتمة للمشاركة في النسخة القادمة؛ إذ ارتفعت نسبة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، من 23 جهة إلى 35 جهة، وزادت القيمة الإجمالية للمشاريع المطروحة، من نحو 450 مليار ريال إلى أكثر من 600 مليار، وبحضور متوقع لما يقارب 2000 مقاول، ومهتم بالقطاع.

وستشارك في أعمال المنتدى هذا العام كل من: شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مشاريع الترفيه – SEVEN، وزارة الدفاع، وزارة الإسكان، وزارة العمل، وزارة العدل، وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، الهيئة العامة للطيران المدني، الجمارك السعودية، هيئة تطوير بوابة الدرعية، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أمانة العاصمة المقدسة، أمانة الشرقية، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، جامعة الملك سعود، الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، الشركة السعودية لشراكات المياه، شركة تطوير للمباني، شركة البحر الأحمر للتطوير، شركة أمالا، شركة المياه الوطنية، شركة جبل عمر للتطوير، مشروع القدية، مشروعات، ترشيد، ENGIE، Hill International .

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