هيريرا يربك حسابات باريس سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

أربك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني أندير هيريرا، حسابات المدير الفني الألماني توماس توخيل قبل مباراة بوروسيا دورتموند المقبلة.

باريس سان جيرمان:

وأشارت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، إلى أن هيريرا يُعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن، وعلى الرغم من عدم إعلان إدارة باريس سان جيرمان مدة غياب اللاعب الإسباني، إلا أنه من المتوقع ابتعاده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وفي حالة غياب هيريرا عن مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند الألماني لمعاناته من الإصابة، سينضم إلى زميليه ماركو فيراتي وتوماس مونييه اللذين يغيبان عن الفريق الفرنسي بسبب الإيقاف.

ويلعب باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب “حديقة الأمراء”، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 11 من شهر مارس المقبل.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني قد نجح في الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدفي في المباراة التي أُقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

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