واشنطن تسمح باستئناف رحلات الطيران المدني فوق الخليج

المواطن - متابعة

قررت الولايات المتحدة اليوم السبت، تخفيف القيود المفروضة منذ خمسة أسابيع على رحلات الطيران المدني الأمريكية فوق منطقة الخليج.

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وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية سمحت لشركات الطيران في الولايات المتحدة باستئناف رحلات الطيران المدني فوق معظم منطقة الخليج العربي وخليج عمان، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بسبب مضي إيران في خفض التصعيد العسكري ما أدى إلى تقليص خطر استهدافها بالخطأ لرحلات طيران مدنية في أجواء المنطقة. وأوضحت الإدارة أن المنطقة التي تم السماح باستئناف الرحلات فوقها تشمل معظم أجواء الكويت والسعودية والبحرين والإمارات وسلطنة عمان، لكنها لا تزال توصي شركات الطيران بالامتناع عن التحليق في منطقة معلومات طيران طهران (أي مجال إيران الجوي)، محذرة من أن الأوضاع في الخليج لا تزال هشة وقد تشهد تصعيدا سريعا في حال تغير الظروف. وكانت الإدارة قد حظرت أوائل يناير الماضي تحليقات شركات الطيران الأمريكية فوق العراق وإيران وأجزاء واسعة من منطقة الخليج، على خلفية التصعيد الحاد بين الولايات المتحدة وإيران إثر اغتيال واشنطن لقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، في بغداد. وفي ذروة هذه التوترات، أسقطت إيران بالخطأ في الثامن من يناير طائرة ركاب أوكرانية متجهة من طهران إلى كييف، أثناء تحليقها فوق موقع عسكري لـ"الحرس الثوري" قرب العاصمة الإيرانية، ما أدى إلى مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها.