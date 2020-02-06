والده ملياردير ويعيش في شقة إيجار ويتنقل بالمترو!

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يستأجر ألكساندر فريدمان ابن أحد أغنى الأشخاص في روسيا شقة مؤلفة من غرفتين على مشارف موسكو مقابل 500 دولار شهرياً، والغريب أنه يستخدم مترو الأنفاق في الوصول إلى عمله.

وقال فريدمان (19 عاماً) الذي يملك والده ميخائيل فريدمان ثروة قدرها 13.7 مليار دولار ويحتل المرتبة الحادية عشرة في قائمة أغنى الأشخاص في روسيا: أنا آكل، أعيش، أنام، وأرتدي ملابس، كل ذلك من المال الذي أكسبه بنفسي، وفقاً لوكالة بلومبيرغ للأنباء

وعاد الشاب فريدمان إلى موسكو العام الماضي بعد تخرجه في مدرسة ثانوية بالقرب من لندن. وقبل 5 أشهر أنشأ شركة توزيع مكونة من 5 موظفين، التي جلبت 405 آلاف دولار إيرادات، كما يقوم بتوزيع الشيشة على مطاعم موسكو، ومن المقرر أن يُطلق منصة للتسويق الإلكتروني عبر الإنترنت الشهر المقبل

ورغم أنه يحاول النجاح دون الاعتماد على والده، يستفيد فريدمان من صلته به بالتأكيد. حيث تقوم شركة التوزيع الخاصة به بتوزيع المنتجات على متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بوالده، بالإضافة إلى عملاء آخرين. ولا يرى فريدمان مشكلة في ذلك، ويقول: المديرون لن يضعوا البضائع على الرفوف لمجرد أني ابن مالك المتاجر، بحسب الشرق الأوسط.

وأضاف فريدمان: أخبرني أبي أن البيزنس والسياسة في بلدنا متشابكان بعمق، مضيفاً أن والده أخبره أنه يعتزم تحويل ثروته إلى الأعمال الخيرية، قائلاً: عشت وأنا أفهم أنني لن أرث أي ثروة.

وميخائيل فريدمان، الأب، هو أحد مؤسسي مجموعة ألفا، التي بدأها مع اثنين من زملاء الدراسة في الجامعة، وتمتلك الشركة الاستثمارية الآن حصصاً في بنك ألفا، خامس أكبر بنك في روسيا، وشركة X5، أكبر شركة لتجارة المواد الغذائية في البلاد.

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