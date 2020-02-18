ورشة عمل لمناقشة مبادرات مكافحة التستر التجاري

المواطن – الرياض

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل لمناقشة مبادرات منظومة العمل ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، برعاية نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل عبدالله أبوثنين، وبحضور أمين عام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري سلمان الحجار.

وافتتح أبوثنين الورشة بكلمة ترحيبية تضمنت أهداف وأهمية هذه المبادرات لتحقيق المستهدفات، كما اشتملت الورشة على عرض تعريفي عن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، واستُعرضت المبادرات المقترحة لمنظومة العمل، بالإضافة إلى جلسة عصف ذهني نتج عنها مبادرات جديدة لإضافتها للبرنامج، كما تم ترشيح أبرز الأفكار وعرض المبادرات ذات الأولوية ومناقشة سبل تطويرها.

وتم خلال الورشة مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات، إضافة إلى الإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات، وإبراز دور الوزارة في تحقيق مستهدفات البرنامج.

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