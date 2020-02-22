وزارة الدفاع تعلن عن وظائف للرجال بعدة تخصصات

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد ( 4 ) وظائف (للرجال ) بعدة تخصصات، للعمل بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة على النحو التالي:
|العدد
|مسمى الوظيفة
|المؤهل
|الخبرة
|2
|علاقات عامه وإعلام
|بكالوريوس علاقات عامة وإعلام
|سنتان
|2
|مترجم لغة إنجليزية
|بكالوريوس لغة إنجليزية
|٥ سنوات
وأضافت وزارة الدفاع أن على الراغبين في شغل هذه الوظائف التقدم على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، وذلك اعتباراً من تاريخ الأحد 1441/06/29هـ إلى تاريخ 1441/07/05هـ.
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