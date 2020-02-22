وزارة الدفاع تعلن عن وظائف للرجال بعدة تخصصات
بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف للرجال بعدة تخصصات

2020/02/22
الساعة 5:26 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد ( 4 ) وظائف (للرجال ) بعدة تخصصات، للعمل بإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة على النحو التالي:

 

العدد مسمى الوظيفة المؤهل الخبرة
2 علاقات عامه وإعلام بكالوريوس علاقات عامة وإعلام سنتان
2 مترجم لغة إنجليزية بكالوريوس لغة إنجليزية ٥ سنوات

 

وأضافت وزارة الدفاع أن على الراغبين في شغل هذه الوظائف التقدم على البريد الإلكتروني التالي:  [email protected]  ، وذلك اعتباراً من تاريخ الأحد 1441/06/29هـ إلى تاريخ 1441/07/05هـ.

 

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