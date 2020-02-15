وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول الموحد لعدة وظائف برتبة جندي

وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول الموحد لعدة وظائف برتبة جندي

2020/02/15
الساعة 4:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, وظائف
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المواطن – الرياض

أعلنت وزارة الدفاع بأنه سوف يتم بمشيئة الله فتح بوابة القبول للتقديم على وظائف أمن وحماية ووظيفة سائق بالقوات المسلحة برتبة (جندي).

وأوضحت الوزارة أن الوظائف لحملة الثانوية العامة و ما يعادلها على أن يتم التقديم عليها يوم الأحد الموافق (22\6\1441 هـ).

ودعت وزارة الدفاع الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد وإكمال إجراءات التسجيل من خلال الروابط التالية:

– للتفاصيل ( اضغط هنــا )

– للتقديم من خلال الرابط ( اضغط هنــا )

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عثمان
ضيف
عثمان

كم العمر ٤٠سنه يقدم

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3 ساعة
ابو فهد
ضيف
ابو فهد

ماشاءالله تبارك الله أسأل الله التوفيق لجميع المتقدمين

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15 ساعة


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