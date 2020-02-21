وزير الخارجية : قلقون من إرسال تركيا مرتزقة إلى ليبيا

المواطن – الرياض

عبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن قلق المملكة من إرسال تركيا مرتزقة إلى ليبيا مذكرًا في ذات الوقت بدور إيران في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي في برلين مع نظيره الألماني : عبرنا عن قلقنا من إرسال تركيا أعدادا كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا.

وتابع أن المملكة سوف نستمر في دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا.

وفي سياق آخر أكد وزير الخارجية على الدور الإيراني الواضح في زعزعة الأمن في المنطقة مشيرًا إلى أن الهجمات الحوثية تدل على عدم الجدية في حل الأزمة اليمنية.

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