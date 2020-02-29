وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة نادي الشهيد بمحايل
برئاسة محمد الفلقي

وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة نادي الشهيد بمحايل

2020/02/29
الساعة 5:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد الشهري - محايل

اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة تشكيل مجلس إدارة نادي الشهيد بمحايل عسير .

وجاء التشكيل الجديد برئاسة محمد بن الحسين الفلقي وعضوية كل من : علي محمد الرايقي (نائب الرئيس ) وعبد الله زايد المعدي ، أحمد علي عسيري ، عبده حمزه عسيري ، علي عبد العزيز عسيري ، عبد الله أبراهيم أبوحاوي ، عوض عبد الله الأسمري .

وكان الحساب الرسمي لنادي الشهيد عبر ” تويتر” وجّه التهنئة إلى رئيس النادي محمد الفلقي بعد قرار وزير الرياضة بتعيينه رئيسًا لنادي الشهيد.

 

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