وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة نادي الشهيد بمحايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة تشكيل مجلس إدارة نادي الشهيد بمحايل عسير .

وجاء التشكيل الجديد برئاسة محمد بن الحسين الفلقي وعضوية كل من : علي محمد الرايقي (نائب الرئيس ) وعبد الله زايد المعدي ، أحمد علي عسيري ، عبده حمزه عسيري ، علي عبد العزيز عسيري ، عبد الله أبراهيم أبوحاوي ، عوض عبد الله الأسمري .

وكان الحساب الرسمي لنادي الشهيد عبر ” تويتر” وجّه التهنئة إلى رئيس النادي محمد الفلقي بعد قرار وزير الرياضة بتعيينه رئيسًا لنادي الشهيد.

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