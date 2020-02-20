وزير الطاقة: تأثير فيروس كورونا على النفط مثل منزل مشتعل 

المواطن – ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة بلومبرغ إن المملكة أعطت أوضح تشبيه حتى الآن عن تأثير فيروس كورونا على أسواق النفط، حيث قارن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان الوضع بالمنزل المشتعل الذي يحتاج إلى فرقة الإطفاء.

ويأتي وصف المنزل المشتعل كأول تعليق علني للأمير عبد العزيز على تأثير فيروس كورونا على النفط منذ يناير، موضحًا: يمكنك معالجة الحريق إما بخرطوم الحديقة وتخاطر بفقدان المبنى أو الاتصال بفريق الإطفاء.

وتابع: البعض يرى أن استدعاء فرقة الإطفاء يثير الذعر وقد يتسبب في تلف الأثاث، لكن هذا الفعل هو ببساطة الفعل المسؤول وسوف ينقذ المنزل.

جاء ذلك في مؤتمر أعمال الندوة العاشرة لوكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية، في الرياض، بحسب موقع بلومبرغ.

ويُذكر أن الأمير عبد العزيز بن سلمان ناقش مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، وضع أسواق النفط والتعاون في إطار تحالف (أوبك+) الثلاثاء، وتراجعت أسعار النفط بعد الإعلان عن هذه المناقشات، بأكثر من 2% صوب 56 دولاراً للبرميل.

وقال الكرملين إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ما زال يُجري محادثات مع حلفاء موسكو داخل أوبك وخارجها بشأن مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

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