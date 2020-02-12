وسم ناري يُشعل تويتر بعد أزمة مباراة النصر والسد

المواطن – محمد سمعه

دشن جمهور الكرة السعودي، وبالأخص جمهور نادي النصر، وسمًا مثيرًا أشعل تويتر اليوم الأربعاء في المملكة، وذلك بعد تغريدة الإعلامي عبدالعزيز المريسل التي ألمح فيها إلى وجود إعلامي سعودي تسبب في أزمة المواليد بعد مباراة النصر والسد القطري أمس الثلاثاء بدوري أبطال آسيا.

وجاء الوسم بعنوان “إعلامي خاين لبلاده”، حيث تم تدشينه تهكمًا من إعلامي سعودي مرر معلومة لإدارة نادي السد بأن لاعب النصر مختار علي لاعب مواليد؛ مما أعطى نادي السد فرصة للاحتجاج، الأمر الذي اعتبره البعض خيانة للوطن.

وقال المريسل عبر حسابه في “تويتر” في تغريدة أثارت الجدل: “تخيلوا فقط أن الهلال يلاعب السد القطري وأن عبدالعزيز المريسل يذهب لإداري السد في المكس زون وأمرر له معلومة أن هناك لاعب مواليد في الهلال حتى يُقدم ناديه احتجاجًا ضد نادٍ سعودي، ماذا سيحدث، وما العقوبة التي ستصدر ضده غير شطبه إعلاميًّا؟!”.

وتابع المريسل: “أعرف أن مشاركة لاعب النصر مختار علي في دوري أبطال آسيا سليمة بنسبة 100%، لكن ما هو موقف وزارة الإعلام والهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد الإعلام الرياضي، من إعلامي سعودي، يتجه لإدارة السد في المكس زون بعد المباراة ليمرر له معلومة أن مختار علي لاعب مواليد؟”.

وعلّق الصحافي متعب العواد على تغريدة المريسل قائلًا: “شيء مخجل، المغرضون والخونة والهاربون من وطنيتهم وسعوديتهم، ليس لهم وجود في الإعلام الرياضي، زال الغطاء وانكشف القناع، وظهرت الحقائق جلية، هذه الأخلاق التالفة، أبرزت سلوكيات مقززة، ومقرفة للوسط الرياضي، وصولًا لمطاردة النصر، بكل الوسائل القبيحة والدنيئة لتعطيله، الضرب بحديد مطلب”.

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