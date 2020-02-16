وسم يُشعل تويتر بعد المطالبة بمعاقبة بيتروس

المواطن – محمد سمعه

دشن جمهور الكرة السعودي، وبالأخص جمهور نادي الشباب وسمًا أشعل تويتر اليوم الأحد، حيث طالبوا بمعاقبة اللاعب البرازيلي بيتروس نجم وسط النصر بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن خالد البلطان رئيس الشباب.

وتداول المغردون وسم “بيتروس تحت مجهر الانضباط” مطالبين بمعاقبة اللاعب البرازيلي على تصريحاته الاستفزازية بحق رئيس الشباب.

وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحافي سلطان الزايدي مُعلقًا على الوسم: “يبدو أن نجوم النصر الحاليين أصبحوا يُدركون تمامًا بأن مدرج النصر لا يقبل الخسارة، لذا هم يقاتلون وسيظل قتالهم مستمرًا حتى نهاية الموسم، ومن هذا المنطلق، على لجنة الانضباط أن تنتبه قبل إصدار أي قرار يخص بيتروس، هناك مدرج عاشق ليس من الحكمة استفزازه”.

أما الجماهير النصراوية فأبدت غضبها من الوسم بسبب دفاع بيتروس عن النصر، عندما قال للبلطان بأن يصمت ويحترم نادي النصر.

من ناحية أخرى، كشف أحد أعضاء نادي النصر السابقين، عن الوعد الذي تقدمت به الإدارة النصراوية برئاسة صفوان السويكت إلى خالد البلطان رئيس الشباب، وذلك بعد تصريحات بيتروس لاعب النصر المثيرة للجدل عنه.

وقال سعد آل مغني العضو الذهبي السابق لنادي النصر عبر حسابه في “تويتر”: “أعتقد أن الإدارة اتصلوا على البلطان واعتذروا عن تصريح بيتروس وأقسموا بالله أنهم ما كانوا يعلمون، ولا يعرفون أن بيتروس راح يقول هذا الكلام، ووعدوه أن يتم التحقيق مع بيتروس بعيدًا عن الإعلام، والبلطان طلب اعتذارًا صريحًا، قالوا لا الجماهير راح تقلب علينا”.

وكان بيتروس صرّح بعد مباراة النصر والشباب قائلًا: ”رسالتي إلى رئيس الشباب اسمه خالد؟ نعم أعتقد ذلك لقد رد النصر في الملعب وحقق الفوز، يجب عليك ألا تتكلم كثيرًا، فنحن أبطال دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي”.

ووفقًا لأحمد الأمير الباحث في القانون واللوائح الرياضية، فإن لجنة الانضباط قد تصدر غرامة مالية ضد بيتروس تصل إلى 40 ألف ريال نتيجة تصريحاته عن البلطان.

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