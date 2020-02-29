وسم يُشعل تويتر حول هدف الهلال في التعاون

المواطن - محمد سمعه

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا أشعل موقع “تويتر”، اليوم السبت، وذلك بعد فوز الهلال على نادي التعاون بهدف دون رد، في الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء الوسم بعنوان “هدف الهلال في التعاون تسلل”، حيث أبدى الكثير من جماهير الأندية المنافسة لنادي الهلال اعتراضهم على الأخطاء التحكيمية التي حدثت بالمباراة منها احتساب هدف سالم الدوسري في شباك التعاون، إضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء على الهلال بعد لمس محمد البريك للكرة بيده في اللقاء.

وعلّق الإعلامي عبدالعزيز المريسل على مباراة الهلال والتعاون قائلًا: “رئيس التعاون تضرر فريقه أمام الهلال باحتساب هدف تسلل، ورئيس النصر فريقه تضرر بفوز الهلال على التعاون بهدف غير صحيح؛ كونه ينافس الهلال على الصدارة، حقوق أنديتكم بين أيديكم، دوري كإعلامي انتهى، الكرة في مرماكم”.

وفي وقت سابق، فجر الخبير التحكيمي محمد فودة، مفاجأة حول لمسة يد اللاعب محمد البريك لاعب الهلال للكرة في منطقة جزاء الهلال، وذلك في مباراة التعاون التي أُقيمت أول أمس الخميس بالجولة العشرين

وقال محمد فودة أثناء تحليله للحالات التحكيمية لمباراة الهلال والتعاون ببرنامج ”الدوري مع وليد”: “لمسة يد محمد البريك للكرة في لقاء التعاون لم تكن متعمدة؛ وبالتالي ليست هناك ضربة جزاء للتعاون في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر المباراة”.

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