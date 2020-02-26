وصول المصارعة لانا ونجم غير متوقع مع طاقم WWE
استعدادًا لعرض ShowDown الخميس

وصول المصارعة لانا ونجم غير متوقع مع طاقم WWE

2020/02/26
الساعة 10:53 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وصلت المصارعة لانا إلى العاصمة الرياض في وقت متأخر من مساء الثلاثاء؛ استعدادًا لعرض WWE في البوليفارد يوم الخميس، كما وصل أيضًا نجم غير متوقع مع طاقم WWE.

ووصل متعهّد دفن الموتى أندرتيكر إلى الرياض موقع حدث WWE Super ShowDown يوم الخميس في مسرح محمد عبده، وعلى الرغم من عدم الترويج له في هذا الحدث، فقد سافر أندرتيكر مع بقية نجوم WWE.

ووثق مقطع فيديو أندرتيكر مع بيل غولدبيرغ ودولف زيجلر والعديد من النجوم الآخرين الذين يشاركون في العرض.

ومن غير المعروف بعد ما الذي سيفعله أندرتيكر في حدث WWE Super ShowDown، ولكن من المتوقع أن يواجه إيه جيه ستايلز في حدث راسلمينيا 36، في 5 أبريل 2020 في فلوريدا.

ويُذكر أن عرض WWE Super ShowDown سُيقام هذا الخميس في الرياض ويمكن للمشتركين الجدد الاشتراك في شبكة WWE اليوم من خلال النقر هنا والحصول على شهرهم الأول مجانًا، ومشاهدة عروض تشمل WWE Super ShowDown و WWE Elimination Chamber.

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