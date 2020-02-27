وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة كنان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة كنان، المتخصصة في تطوير المجتمعات السكنية والعقارية والمراكز التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير مول (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، أو التسويق، أو الإدارة).

. أخصائي- تسويق مولات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، التصميم الجرافيكي، أو إدارة الأعمال).

. مدير- الإنشاءات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، أو إدارة البناء).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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