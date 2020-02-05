وظائف بشركة أرامكو توتال برواتب تصل لـ23 ألف ريال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في مدينة الجبيل الصناعية عن توفر وظائف إدارية وهندسية وأمنية لحملة (الثانوية والدبلوم والبكالوريوس) حديثي التخرج وذوي الخبرة برواتب تتراوح من (8,800 إلى 23,375 شهريًّا).

المسميات والشروط التالية:

1- مهندس كيميائي عام (براتب 13,750)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية (لا يشترط الخبرة).

2- مهندس كيميائي عام (براتب 14,325)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية (لا يشترط الخبرة).

3- مدقق حسابات (براتب 10,814)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

4- مستشار إداري (براتب 15,625)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

5- مستشار إداري (براتب 23,375)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

6- محلل نظم تقنية المعلومات (براتب 16,250)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص هندسة الحاسب (لا يشترط الخبرة).

7- حارس أمن (براتب 8,917)

المتطلبات: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى (لا يشترط الخبرة).

8- حارس أمن (براتب 8,800)

المتطلبات: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى (لا يشترط الخبرة).

الشروط المطلوبة :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

2- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

3- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

مزايا العمل في شركة ساتورب:

1- رواتب تنافسية.

2- بدل سكن.

3- بدل نقل.

4- إجازة سنوية مدفوعة (30 يومًا) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.

5- إجازة سنوية مدفوعة (38 يومًا) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.

6- تأمين طبي.

7- راتب إضافي سنوي.

8- بدل إجازة (70% من الراتب).

9- برنامج تملك المنازل للسعوديين.

10- بدل تأثيث يدفع مرة واحدة.

11- هدايا خدمة كل خمس سنوات.

تاريخ التقديم :

متاح الآن.

رابط التقديم : من خلال بوابة العمل الوطنية طاقات (اضغط هنا).

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