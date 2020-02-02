وظائف بـ القوات البرية الملكية في عدة مدن

مسمى الوظيفة شروطها مكان الوظيفة

مهندس حاسب آلي (العدد 3 وظائف) – ماجستير هندسة (شبكات) وتقدير لايقل عن جيدجداً يفضل من لديه خبرة, واجتياز المقابلة الشخصية.

– بكالوريوس هندسة (شبكات) أو (علوم الحاسب الآلي) وتقدير لايقل عن جيدجداً يفضل من لديه خبرة, واجتياز المقابلة الشخصية. حفر الباطن

رفحاء

طريف

مهندس كهربائي (وظيفة واحدة) – ماجستير هندسة (كهربائية) وتقدير لايقل عن جيدجداً يفضل من لديه خبرة, واجتياز المقابلة الشخصيةوظائف المواطن.

– بكالوريوس هندسة (كهربائية) وتقدير لايقل عن جيدجداً يفضل من لديه خبرة, واجتياز المقابلة الشخصية. الرياض

معلم مهندس اتصالات (وظيفتان) – ماجستير هندسة (اتصالات) وتقدير لايقل عن جيدجداً يفضل من لديه خبرة, واجتياز المقابلة الشخصية.

– بكالوريوس هندسة (اتصالات) وتقدير لايقل عن جيدجداً يفضل من لديه خبرة, اجتياز المقابلة الشخصية. الطائف