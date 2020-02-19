وظائف شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي

وظائف شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي

2020/02/19
الساعة 3:29 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الرياض، ودة.

وأبرز البنك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد وكيل- الخزانة (الرياض).

. موظف دعم المكتب الأمامي (جدة).

. مسؤول تجربة العملاء (الرياض).

. أخصائي أول إستراتيجية العلامة التجارية (الرياض).

. مدير الحوكمة والرقابة (الرياض).

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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