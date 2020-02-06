وظائف شاغرة في كلية الدراسات البحرية بجامعة المؤسس

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف شاغرة للمعيدين، للعام الدراسي 1441هـ، وذلك وفق التخصصات التالية:

. المساحة البحرية.

. الموانئ والنقل البحري.

. الهندسة البحرية.

. الملاحة البحرية.

وبينت الكلية أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة الجامعية في التخصصات الموضحة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألّا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدًا.

– ألّا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة الطلوبة في التوفل أو IELTS.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة القدرات للجامعيين.

– ألّا يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

– (خاص لقسم المساحة البحرية) أن يكون حاصلًا على شهادة مساح بحري CAT-A من أكاديمية بحرية معتمدة من المنظمة البحرية الدولية.

– (خاص لقسم الهندسة البحرية) أن يكون حاصلًا على شهادة مهندس بحري ثالث من أكاديمية بحرية معتمدة من المنظمة البحرية الدولية.

– (خاص لقسم الملاحة البحرية) أن يكون حاصلًا على شهادة ضابط بحري ثاني من أكاديمية بحرية معتمدة من المنظمة البحرية الدولية.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من: وثيقة التخرج، كشف درجات معتمد، وشهادات امتحانات اللغة، والدورات والدبلومات، إن وجدت إلى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي مبنى كلية الدراسات البحرية في أبحر- الدور الثالث غرفة رقم (5)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك اعتبارًا من تاريخ 22 /6 /1441هـ وحتى 1441/7/20هـ، خلال الدوام الرسمي.

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