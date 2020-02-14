وظائف شاغرة للجنسين بالمديرية العامة للسجون

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت المديرية العامة للسجون، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من وظائف البنود الشاغرة للرجال والنساء، وذلك وفق الشروط التالية:
- ألّا يقل مؤهل المتقدم أو المتقدمة عن الثانوية العامة.
- ألّا يقل تقدير المؤهل عن جيد جدًا.
- إحضار صور من المؤهل مع الأصل للمطابقة مع صورة من السجل الأكاديمي لحملة الشهادة الجامعية.
- إحضار صور عن الدورات التدريبية إن وجد مع الأصل للمطابقة.
- إحضار 4 صور شخصية مقاس 4*6 للرجال.
وأوضحت المديرية أنه سوف يتم استقبال ملفات المتقدمين والمتقدمات بإدارة الموارد البشرية بالجهاز الرئيسي وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1441/6/22 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1441/6/26.
ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
اترك تعليقاً