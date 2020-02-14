وظائف شاغرة للجنسين بالمديرية العامة للسجون

وظائف شاغرة للجنسين بالمديرية العامة للسجون

2020/02/14
الساعة 4:22 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة للسجون، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من وظائف البنود الشاغرة للرجال والنساء، وذلك وفق الشروط التالية:

- ألّا يقل مؤهل المتقدم أو المتقدمة عن الثانوية العامة.

- ألّا يقل تقدير المؤهل عن جيد جدًا.

- إحضار صور من المؤهل مع الأصل للمطابقة مع صورة من السجل الأكاديمي لحملة الشهادة الجامعية.

- إحضار صور عن الدورات التدريبية إن وجد مع الأصل للمطابقة.

- إحضار 4 صور شخصية مقاس 4*6 للرجال.

وأوضحت المديرية أنه سوف يتم استقبال ملفات المتقدمين والمتقدمات بإدارة الموارد البشرية بالجهاز الرئيسي وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1441/6/22 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1441/6/26.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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