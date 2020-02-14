وظائف شاغرة للجنسين بالمديرية العامة للسجون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة للسجون، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من وظائف البنود الشاغرة للرجال والنساء، وذلك وفق الشروط التالية:

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- ألّا يقل مؤهل المتقدم أو المتقدمة عن الثانوية العامة. - ألّا يقل تقدير المؤهل عن جيد جدًا. - إحضار صور من المؤهل مع الأصل للمطابقة مع صورة من السجل الأكاديمي لحملة الشهادة الجامعية. - إحضار صور عن الدورات التدريبية إن وجد مع الأصل للمطابقة. - إحضار 4 صور شخصية مقاس 4*6 للرجال. وأوضحت المديرية أنه سوف يتم استقبال ملفات المتقدمين والمتقدمات بإدارة الموارد البشرية بالجهاز الرئيسي وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1441/6/22 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1441/6/26. ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: ().