وظائف شاغرة للجنسين بشركة الأهلي إسناد في 8 مدن

وظائف شاغرة للجنسين بشركة الأهلي إسناد في 8 مدن

2020/02/26
الساعة 12:54 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى“مستشار مبيعات التمويل العقاري”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، وجدة، والدمام، وتبوك، وجازان، والطائف، وعرعر، والدرعية).

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مايو 2020.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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المشتكا لله
ضيف
المشتكا لله

كيف يعني شهاده خبره لمتى يعني وضع العقبلت امام الشباب متى يعني يتوظف الشباب ويكون نفسه يا اصحاب القلوب الرحيمه ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء والله اني اتحسر على اولادي وعلى شباب اخرين عايشين شبه عاله على اهلهم ضاقت بهم الدنيا بما رحبت قلقت امامهم الابواب بسبب وظيفه يا جماعه الوظيفه مصرد رزق وامان وراحه لكل شاب واسره

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2 ساعة



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